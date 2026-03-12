Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. İkili, 'Genç Başarı Programı' tanıtımını izledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti.

Çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmede Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bakan Bak da nazik kabullerinden dolayı Erhürman'a teşekkür etti.

Görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Bak ve beraberindeki heyetle, Türk Milli Takımı'nın KKTC'li badminton oyuncusu Nehir Deniz için hazırlanan "Genç Başarı Programı" tanıtımını izledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
