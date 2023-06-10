Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet konuk evinde kabul etti.

BASINA KAPALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmesi basına kapalı oldu.