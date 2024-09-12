Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü Kabül Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Akgül, olimpiyat madalyalarının yer aldığı tabloyu Erdoğan'a hediye etti ve sohbet sırasında güreş ve kariyer hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığına hazırlanan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip makamında Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli güreşçi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda elde ettiği altın madalyası ile Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki bronz madalyaların yer aldığı tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Taha Akgül, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz üzerine güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Taha Akgül Politika Dünya Spor

Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Narin cinayetinde 9 tutuklama talebi

 Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi!
title