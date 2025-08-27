Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda; hülasa hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanlarımızı, tüm kaynaklarımızı seferber ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova spor Kadın Futbol Takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul programında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Yüksekova spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkanı Fevzi Yıldırım, Yüksekova spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, teknik heyet ve futbolcuları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında Kadınlar 1'inci Ligi şampiyonluk grubunu ilk sırada tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum. Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi sezon boyunca takımlarına destek ve bu desteği taraftar olarak yılmadan, usanmadan sürdürmeleri sebebiyle özellikle taraftarlarımızı ve Yüksekovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. 2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçtiğimiz yıl 1'inci lige bu sene ise Süper Lig'e yükselen bu genç ve güzide kulübümüzle, yeni sezonda inanıyorum ki başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edecektir" diye konuştu.

'KADINLARIMIZA YÖNELİK TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATTIK'

Kadın futbolunun kısa sürede kaydettiği mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor. Farklı branşlardaki müsabakalarda ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarla iftihar ediyoruz. Kadın voleybolunda en son Kanada'yı da yenmek suretiyle takımımız artık 16'ya kaldı. Kıymetli misafirler, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda; hülasa hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkanlarımızı, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor. Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız 'Terörsüz Türkiye' menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin, aydınlık yarınlarımızın, Terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle siz kıymetli sporcularımızı ve Yüksekovaspor Kulübümüzü bir kez daha yürekten tebrik ederim. Sizlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, kadın liglerimizde mücadele eden tüm kulüplerimize, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Emine Erdoğan' yazılı forma hediye etti.