Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Galatasaray'ın kalecisi Muslera ve futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gerçekleştirdiği samimi diyalog gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti. Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

MUSLERA'DAN ERDOĞAN'A: ''ÇOK İYİ OYUNCUSUN''

Muslera'nın eldiven hediyesine Erdoğan ''Kalecilik mi yapacağım?'' yanıtını verdi. Muslera ise ''Çok iyi oyuncusun, biz gördük'' dedi.

''BARIŞ ALPER GİDİYOR MU?''

Ayrıca Erdoğan, Barış Alper Yılmaz'ı işaret ederek ''Bu gidiyor mu?'' diye sordu. Dursun Özbek, ''Yok yok, burada nereye gidiyor?'' yanıtını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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