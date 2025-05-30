Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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