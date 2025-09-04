Erdoğan A Milli Takım'ı Tebrik Etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor