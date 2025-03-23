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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ı eleyerek 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Puskas Arena'da oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan takıma tebriklerini iletti.

Vincenzo Montella, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırmışızdır. Uzun zamandır, neredeyse üç senedir kendi evinde kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız muazzam bir işe imza attı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyanca 'Grazie' diyerek Teknik Direktör Montella'ya da teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, her iki maçta da çok iyi mücadele ettiler, tebrik ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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