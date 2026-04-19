Cumhurbaşkanı Erdoğan, buz hokeyinde altın madalya kazanan millileri kutladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Division III Group A'da son maçta Meksika'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Buz Hokeyi A Milli Erkek Takımı'nı kutladı.
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen turnuvayı namağlup tamamlayarak, Division II Group B'ye yükselen millileri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasında namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Milli Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum"