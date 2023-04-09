Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir maçlarına gitmeniz lazım, tribünleri doldurmanız lazım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro açılış töreni sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı koruyan Medipol Başakşehir'in tribünlerinin boş olmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir maçlarına gitmeniz lazım, tribünleri doldurmanız lazım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayaşehir Metro İstasyonu'nda düzenlenen Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.
DİKKAT ÇEKEN BİR ÇAĞRI GELDİ
Emre Belözoğlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.
"BAŞAKŞEHİR MAÇLARINA GİTMENİZ LAZIM"
Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, Medipol Başakşehir'in tribünlerinin boş olmasına tepki göstererek "Başakşehir maçlarına gitmeniz lazım, tribünleri doldurmanız lazım" ifadelerini kullandı.