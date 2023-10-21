Cumartesi Anneleri Gözaltında Kaybedilen Yakınlarının Akıbetini Sormak İçin Oturma Eylemi Yaptı

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaparak gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etti. Ancak polis tarafından engellenen eylemde 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 969'uncu haftada da polis tarafından engellendi. Meydana giriş ve çıkışları kapatan polis, 26 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 969'uncu haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararıyla eylem öncesinde İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları kapatıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız yine hukuksuz bir şekilde İstiklal Caddesi'nde yürürken ablukaya alındılar. Önlerine çekilen gözaltı aracı ile dışarıdan tamamen izole edildiler. Kalkanlar yetmedi, bu sefer arkadaşlarımız gözaltı araçlarıyla ablukaya alındı Abluka içinde yaşananlara hiç kimse tanıklık edemiyor. Endişeliyiz. 969'uncu buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi" denildi.

Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları açıklamaya göre, gözaltına alınanların isimleri şöyle:

"Mikail Kırbayır, Gülseren Yoleri, Besna Tosun, Ali Newroz, Tosun İrfan, Bilgin Maside Ocak, Eren Keskin, Hasan Karakoç, Leman Yurtsever, Oya Ersoy, İkbal Eren, Taylan Bekin, Nazım Dikbaş, Ayşegül Devecioğlu, Ümit Efe, İsmail Yücel, Davut Arslan, Begali Kurnaz, Doğan Özkan, İrem Gerkuş, Seher Kalkan, Ezgi Karakuş, Evrim Gürenin, Nazlı Evrim Şerifoğlu, Fatma Akaltun, Sevim Sancaktar."