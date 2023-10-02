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Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu son maçında Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Çukurova Belediyespor grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Gneiting, Duygu Düzceler, Yağmur Karaoğlu)

Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Dimitorva, Yasemin Yıldırım, Fabris, Leyva, Hazal Selin Uygur (Ceren Önal, Berin Yıldırım, Berra Eren)

Setler: 17-25, 12-25, 19-25

Süre: 74 dakika (26, 23, 25)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu son maçında Çukurova Belediyespor, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Çukurova Belediyespor grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Çukurova voleybol Sigorta Spor Haberler

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