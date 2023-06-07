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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Yasemin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 28 yaşında ve 1,86 boyundaki orta oyuncu Yasemin ile anlaşmaya vardı.

Yasemin son olarak Kuzeyboru forması giymişti.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Spor

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