Çukurova Basketbol'un Euroleague'deki rakipleri belli oldu

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, Euroleague'deki rakipleri belli oldu.

Çukurova Basketbol, gelecek yıl Türkiye'yi kadınlar Euroleague'de temsil edecek. 8'er takımlı 2 grup halinde oynanacak turnuvanın kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Çukurova Basketbol'u Genel Koordinatör Ender Ünlü temsil etti. Kura sonucu B grubunda yer alan Çukurova Basketbol'un rakipleri; Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Sopron Basket (Macaristan) ve Perfumerias Avenida ( İspanya ) oldu. Grupta yer alacak diğer takımlar ise 11-13 Ekim tarihlerinde oynanacak Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)-Spar Girona ( İspanya ) maçının galibi ile Botaş - DVTK Hun-Therm(Macaristan) / Elizur Landco Ramla (İsrail) eşleşmeleri sonrasında belli olacak..

A grubunda ise Fenerbahçe, KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Tango Bourges Basket (Fransa), Valencia BC ( İspanya ), ZVVZ USK Praha (Çekya) yer aldı. Grupta yer alacak son takım; KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Olympiakos SFP'den (Yunanistan) birisi olacak.

Çukurova Basketbol, Euroleague'deki ilk maçını 26 Ekim'de İspanya deplasmanında Perfumerias Avenida ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 2 Kasım'daki 2'nci hafta karşılaşmasında ise Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor