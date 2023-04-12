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Çukurova Basketbol Kulübü Prag'a gitti

Çukurova Basketbol Kulübü Prag'a gitti

Spor Haberleri

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final maçları için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. İlk maçta ev sahibi ZVVZ USK Praha ile karşılaşacaklar.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final maçları için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, 14-16 Nisan tarihlerinde Prag'da oynanacak EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final maçları için Çekya'ya uçtu. Gözünü kupaya diken Mersin ekibi Dörtlü Final'in ilk gününde ev sahibi ZVVZ USK Praha ile karşılaşacak. Başkent Prag'da oynanacak karşılaşmada rakip ZVVZ USK Praha seyirci avantajını kullanacak. Mersinliler, karşılaşmayı Yenişehir Belediyesi'nin kültür park Marina yanına kuracağı dev ekrandan izleyecek. Çukurova Basketbol Kulübü Genel Menajeri Ender Ünlü, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Ev sahibi üstünlüğü rakibimizde olabilir ama biz de çok çalıştık. Tüm ÇBK ailesi olarak kenetlendik ve kupayı almak istiyoruz. Eminim ki yüreğimizi ortaya koyarak oynayacağımız ilk maçı kazanarak finale adımızı yazdıracağız. Finalde ise rakip kim olursa olsun kupayı Mersin'e getireceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Çekya Spor Haberler

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