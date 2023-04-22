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Çukurova Basketbol final serisine mağlup başladı

Çukurova Basketbol final serisine mağlup başladı

Spor Haberleri

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu xx, Ziya Özorhon xx, Tolga Akkuşoğlu xx

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Gamze Takmaz x, Özge Özışık x, Gökşen Fitik x, Sinem Ataş x, Elizabeth Williams xx 15, Chelsea Gray xxx 25, Kuanitra Holingsvorth x 7, Tiffany Hayes xx 19

Fenerbahçe Alagöz: Olcay Çakır Turgut xx 11, İdil Saçalır x 5, Şerife Alperi Onar xxx 18, Emma Rosa R. Meesseman xxx 19, Gizem Başaran Turan x, Kayla Renae Mc Bride x 4, Breanna Mackenzıe Stewart xxx 18, Merve Aydın x, Irene Stokes x

1. periyot: 21-20 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 37-41 (Fenerbahçe Alagöz lehine)

3. periyot: 60-56 (Fenerbahçe Alagöz lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Fenerbahçe Spor Haberler

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