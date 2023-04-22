Çukurova Basketbol final serisine mağlup başladı
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Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe Alagöz'e 75-68 yenilerek, seriye 1-0 mağlup başladı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu xx, Ziya Özorhon xx, Tolga Akkuşoğlu xx
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Gamze Takmaz x, Özge Özışık x, Gökşen Fitik x, Sinem Ataş x, Elizabeth Williams xx 15, Chelsea Gray xxx 25, Kuanitra Holingsvorth x 7, Tiffany Hayes xx 19
Fenerbahçe Alagöz: Olcay Çakır Turgut xx 11, İdil Saçalır x 5, Şerife Alperi Onar xxx 18, Emma Rosa R. Meesseman xxx 19, Gizem Başaran Turan x, Kayla Renae Mc Bride x 4, Breanna Mackenzıe Stewart xxx 18, Merve Aydın x, Irene Stokes x
1. periyot: 21-20 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 37-41 (Fenerbahçe Alagöz lehine)
3. periyot: 60-56 (Fenerbahçe Alagöz lehine) - MERSİN