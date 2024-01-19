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Çukurköyspor, Arda Emir Aktaş'ı kadrosuna kattı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Süper Amatör Lig takımlarından Çukurköyspor, devre arasında transfere bomba gibi başladı. Başkan Onur Çetin, geçtiğimiz sezon da formasını Çukurköyspor'da giyen 18 yaşındaki sol bek Arda Emir Aktaş'ı tekrar kadrosuna kattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Süper Amatör Lig takımlarından Çukurköyspor, devre arasında transfere bomba gibi başladı. Başkan Onur Çetin, geçtiğimiz sezon da formasını Çukurköyspor'da giyen 18 yaşındaki sol bek Arda Emir Aktaş'ı tekrar kadrosuna kattı.

Altyapısına Akıncılarspor'da başlayan Arda Emir Aktaş, geçtiğimiz sezon Çukurköyspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeşil - beyazlı ekibin şampiyonluğu ile Süper Amatör Lige yükselmesinde önemli rol oynayan Aktaş, yaz aylarında Moymulspor'a transfer olmuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Onur Çetin Tavşanlı Kütahya Futbol Spor Güncel Haberler

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