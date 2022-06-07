Çukurca Gençler Futbol Turnuvası devam ediyor - Haberler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Foto Safari Doğa Sporları Festivali' çerçevesinde futbol turnuvası erkek takımlarının müsabakalarıyla devam etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan 'Gençlik futbol turnuvası' devam ediyor. 4. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde 18 takımdan oluşan gençler turnuvası bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün ilk müsabakası Çukurca Çele ile Real Çele takımları arasında oynandı. İlk yarıda karşılıklı atakların sahne aldığı maçta, ilerleyen dakikalarda hakimiyeti eline alan Çukurca Çele, maçı 5-1'lik skorla kazandı.

Sporcu Ferhat Akdemir, "Bugünkü maç Çukurca Çele ile Real Çele takımları arasında oynandı. Çukurca Çele 5-1 maçı alarak daha sonraki maçlarda oynamaya hak kazandı. Final maçları ise 23-24 Haziranda 4. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nde oynanarak turnuvanın en iyi takımı belli olacaktır. Buradaki amacımız ilçemizin bütün güzellikleriyle misafirlerimizi ağırlamak" dedi.

Oynanan maça Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ve Ak Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve çok sayıda sporsever katıldı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor