Çukurca 5. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başlıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan "Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlıyor.

İlçede 3 gün sürecek olan festivalde; fotoğraf yarışması, dağ bisiklet yarışması, tekerlekli kayak yarışması, plaj voleybol turnuvası, off road gösterisi, rafting, kano yarışmaları, dağcılık kaya tırmanış, uçurtma şenliği, konser ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivale il dışında davetlinin katılması bekleniyor.

27 Haziran'da başlayacak olan festivalin 29 Haziran'da sona ereceği belirtildi. - HAKKARİ