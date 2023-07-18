Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı Turnuvadan Madalyalarla Döndü

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı, Kastamonu'da düzenlenen turnuvadan 10 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak başarılı bir sonuç elde etti. Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcuların milli takıma hazırlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Baki Demirbaş da sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları Kastamonu'da düzenlenen turnuvadan 10 altın ve 4 gümüş madalyayla döndü.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Judo Turnuvası'na Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımından 14 sporcu katıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcuların önemli başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

Minikler ve süper minikler kategorilerinde 11 ilden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada başarı elde ettiklerini aktaran Koçyiğit, "Süper minikler kategorisinde sporcularımızdan Talha Tetik, Muhammet Ensar Alıcı, Taha Yasin Gündüz, Metehan Tekeci, Melisa Liva Darka, Eymen Tecimer, Esila Elif Darka, Elif Aykılıç ve Elif Ece Usta altın aldı. Erva Mutlu, Esila Büyükbodur, Batuhan Harman, Meryem Er ve Zeynep Esen ise gümüş madalya kazandı. Amacımız sporcularımızı milli takıma hazırlamak. Bu konuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da başarılı olan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.