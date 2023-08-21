Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı 49 madalya ile döndü

Çankırı'da düzenlenen Geleneksel Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı, ilçelerine 49 madalya ile döndü.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, bu yıl 15 ilden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla 4'üncüsü düzenlenen turnuvada elde ettikleri başarının kendilerini çok gururlandırdığını vurguladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a katkılarından dolayı teşekkür eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak 1600 sporcuya çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. Belediyemizin de destekleriyle sık sık turnuvalara katılmaya özen gösteriyoruz. Son olarak Çankırı'da katıldığımız turnuvada süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde takım olarak 8 kupa kazanırken, sporcularımız ise 21 altın, 15 gümüş ve 13 bronz madalya kazanandı. Amacımız çok sayıda sporcumuzu milli takıma sporcu yetiştirerek, olimpiyatlara sporcu göndermek."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.