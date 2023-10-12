Çubuk Belediye Başkanı Sporcuları Kabul Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Wushu Kungu Fu Sanda ve Taolu dallarında ilçeye kazandırılan madalyaları kabul etti. Başkan Demirbaş, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, ilçenin spor kenti olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nda Wushu Kungu Fu Sanda ve Taolu dallarında ilçeye 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandıran sporcuları makamında kabul etti.

Demirbaş, Başkanlık binasında gerçekleşen kabulde Wushu Kungu Fu Sanda ve Taolu takımı antrenörü Halit Erdemir ve sporcularıyla görüştü.

Demirbaş, ilçelerinde gençlerin spora yönelmeleri ve başarılar elde etmelerinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Hem kendinizin geleceği açısından hem de ilçemize böyle bir gurur yaşatmanız açısından bu başarı çok önemli. İnşallah sizleri örnek alan genç arkadaşlarımız da spora yönelecek. İlçemizde her geçen gün şampiyonların sayısı artmaya başladı. Biz de seviniyoruz. İlçemiz bir spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. İlçemizdeki tesislerimizin sayısını da her geçen gün artırıyoruz."

Konuşmaların ardından çeşitli hediyeler veren ve hatıra fotoğrafı çektiren Demirbaş, madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Ziyarette konuşan antrenör Halit Erdemir ise Çubuk'ta spora elverişli ve yetenekli gençlerin potansiyelinin çok fazla olduğunu söyledi. Amaçlarının gençleri hem spora yöneltmek hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Erdemir, "İnşallah yeni salonumuz tamamlanıyor, sizlerin de destekleriyle Türkiye şampiyonaları yapacağız. İlçemize yapılan bu yatırımlardan ve spora verilen desteklerden dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.