Crystal Palace, Tarihinde İlk Kez Community Shield Kupasını Kazandı

Crystal Palace, Tarihinde İlk Kez Community Shield Kupasını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Community Shield finalinde normal süresi 2-2 biten maçta, Liverpool'u penaltılarla 5-4 mağlup eden Crystal Palace, tarihi bir başarıya imza attı ve kupayı müzesine götürdü.

Crystal Palace, Community Shield finalinde normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Liverpool'u seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

İngiltere'de Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Crystal Palace arasında oynanan Community Shield finalinde kazanan Liverpool oldu. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada maça hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada yeni transferi Hugo Ekitike'nin golüyle perdeyi açtı. Crystal Palace ise 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta'nın golüyle eşitliği sağladı. Ancak Kırmızılar, sadece 4 dakika sonra bir diğer yeni Jeremie Frimpong ile 2-1 öne geçerek yeniden üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda 77. dakikada Ismaila Sarr sahneye çıkarak 2-2 yaptı ve statü gereği maç direkt penaltılara kaldı.

Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Crystal Palace, toplamda 5-4'lük skorla galip geldi ve Community Shield kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.