Crystal Palace, FA Cup'ta Tarih Yazdı!
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Crystal Palace, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Maçın tek golü 16. dakikada Eberechi Eze'den geldi.
İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace kazandı.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçının tek golü 16. dakikada Eberechi Eze'den geldi.
Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor