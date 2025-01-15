Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif

Al-Nassr ile olan sözleşmesinde son sezona giren ve 1 yıl daha takımda kalma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan ekibinden futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir teklif geldi.

EN ÇOK KAZANAN OLMAYA DEVAM EDECEK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; 39 yaşındaki süperstar, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden takımından gelecek sezon tam 183 milyon euro maaş ve 60 milyon euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.

TAKIMDAN HİSSE DE VERİLECEK

Ayrıca Portekizli golcüye 183 milyon euro dışında, hediye niteliğinde Suudi Arabistan'ın köklü kulübünün %5 oranında hissesi verilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, 2024-2025 sezonunda Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 1985 doğumlu olan Ronaldo 5 Şubat'ta 40 yaşına basacak.