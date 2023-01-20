Cristiano Ronaldo, TVNET ile evlere konuk olacak Spor Haberleri Portekizli yıldız Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca canlı yayınla TVNET ekranlarında olacak. Portekizli yıldız Ronaldo'nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca canlı yayınla TVNET ekranlarında olacak. Birçok yıldız transferle futbolseverlerin ilgisini çeken Suudi Arabistan Ligi, bu sezon da büyük heyecan vadediyor. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atması, gözleri Suudi Arabistan Ligi'ne çevirdi. Merakla beklenen maçların yayın hakları, önümüzdeki dönemde Albayrak Medya'da olacak. Dev heyecan, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabakayla başlayacak. 22 Ocak Pazar günü 20.30'da oynanacak Al Nassr-Al İttifak karşılaşması, TVNET'ten canlı yayınlanacak. Yenilenen ekranı ve özgün içerikleriyle seyircisiyle buluşan TVNET, Suudi Arabistan Ligi'ni Türk futbolseverlere ulaştıran tek televizyon kanalı olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Spor Haberler

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