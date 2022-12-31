Son dakika: Cristiano Ronaldo resmen Al-Nassr'da! Futbol tarihinin en büyük yıllık ücretini kazanacak

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun yılan hikayesine dönen transfer süreci sona erdi. Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne imzayı attı. Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

Dünya Kupası başlamadan önce Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcuSuudi Arabistan'ın Al Nasrr kulübüne resmen imzayı attı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

TransferiAl-Nassr kulübü sosyal medyadan duyurdu.Al-Nassr kulübünden yapılan açıklamada ise, "Tarih yeniden yazılıyor. Cristiano Ronaldo transferi sadece kulübümüze daha büyük başarılar elde etmek için ilham kaynağı olmayacak, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere en iyi olmak için bir imza niteliği taşıyacak. Yeni evine hoş geldin Cristiano" denildi.

200 MİLYON EUROYA YAKIN PARA KAZANACAK

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor.

ABOUBAKAR, TALİSCA VE GUSTAVO İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde 2. sırada yer alıyor. Ronaldo, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Anderson Talisca ve eski Fenerbahçeli Luis Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

CUMHURBAŞKANI "BİLGİSİNİ ALDIK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, "Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı neresi olacak" sorusuna "Aldığım bilgilere göre Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olacak" demişti.