Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın sebebi ile ilgili ise dikkat çeken bir haber yayınlandı. Alman Bild gazetesi, ayak parmağına oje sürülmesinin sağlık nedenlerinden kaynaklandığını yazdı.

Araştırmaya göre, Ronaldo ve birçok futbolcu, ayak tırnaklarını mantarlarla bakterilerden korumak için oje sürüyor veya koruyucu bir tabakayla kaplıyor. Futbolcuların ayakları, saatlerce terli ayakkabıların içinde kalmaları nedeniyle mantar ve bakterileri davet ediyor. Bu nedenle de sporcular ayak tırnaklarına oje veya koruyucu tabaka sürüyor.