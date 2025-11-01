Haberler

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, Portekiz U16-Galler U16 maçında gol attı. Ronaldo JR Portekiz U16 takımıyla ilk golünü Türkiye'de kaydetti.

  • Cristiano Ronaldo Junior, Portekiz U16 Milli Takımı'nın Galler U16 takımını 3-0 yendiği maçta ilk golünü attı.
  • Cristiano Ronaldo Junior, Portekiz U16 takımının kaptanı olarak görev yaptı.
  • Maç, Antalya'da düzenlenen bir hazırlık turnuvasında oynandı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, babasının izinden gitmeye devam ediyor.

PORTEKİZ, GALLER'İ RAHAT GEÇTİ

Portekiz U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında Galler U16 takımını 3-0 mağlup etti.

RONALDO JUNIOR, KARİYERİNDE BİR İLKİ TÜRKİYE'DE BAŞARDI

Küçük Ronaldo, kariyerinde bir ilke Türkiye'de imza attı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Cristiano Ronaldo Junior, ile 65 ve 90+1'de Rafael Cabral kaydetti. Portekiz U16 takımın kaptanı olarak Galler'e karşı sahaya çıkan genç Türkiye'deki hazırlık kampının ikinci maçında ilk golünü atmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
