Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, babasının izinden gitmeye devam ediyor.

PORTEKİZ, GALLER'İ RAHAT GEÇTİ

Portekiz U16 Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında Galler U16 takımını 3-0 mağlup etti.

RONALDO JUNIOR, KARİYERİNDE BİR İLKİ TÜRKİYE'DE BAŞARDI

Küçük Ronaldo, kariyerinde bir ilke Türkiye'de imza attı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Cristiano Ronaldo Junior, ile 65 ve 90+1'de Rafael Cabral kaydetti. Portekiz U16 takımın kaptanı olarak Galler'e karşı sahaya çıkan genç Türkiye'deki hazırlık kampının ikinci maçında ilk golünü atmayı başardı.