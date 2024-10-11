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Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu

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Bir dönem Real Madrid forması da giyen Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo için "Futbolun nasıl oynanacağını bilmiyor" açıklamasında bulunmuştu. Eski İtalyan futbolcu, bu sözler üzerine Ronaldo'nun kendisine yolladığı mesajları açıkladı.

2006-2007 yıları arasında Real Madrid forması giyen Antonio Cassano, kariyerine Al-Nassr'da devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu futbolu bilmemekle itham etmişti. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo, bu sözlere çok sinirlendi veCassano'ya mesaj attı.

CASSONO MESAJLARI İFŞA ETTİ

Bir podcast programında konuşan Cassano, Cristiano Ronaldo'nun cep telefonuna yolladığı mesajı ifşa etti. Cassano yaptığı açıklamada, "Cep telefonumda 0034 ön ekine sahip bir numara gördüm. 0034 İspanya. Daha sonra Cristiano Ronaldo'nun tüm istatistiklerinin yer aldığı bir liste gördüm." dedi ve mesajda söylenenleri aktardı.

İKİLİ ARASINDAKİ MESAJLAŞMA

Ronaldo'nun mesajı: Bunu tekrar yapmanıza gerek yok. Sadece 150 gol attın, sadece dört şampiyonluk kazandın"

Cassano'nun cevabı: Sevgili Cristiano Ronaldo, beni dinle: sorunun ne olduğunu biliyor musun? Sana saygı duymadım çünkü seni bir oyuncu olarak sevmedim.

RONALDO'NUN KIZ KARDEŞİ DE CASSANO'YU HEDEF ALDI

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro da geçtiğimiz günlerde Cassano'yu hedef almıştı. Aveiro açıklamasında, "Bu zavallı adamı (Cassano) tanımıyorum ve umurumda bile değil. Eğer Cristiano oynamayı bilmiyorsa ve 900 gol attıysa, oynamayı bildiğini hayal edin" demişti.

Cristiano Ronaldo'nun attığı mesajlar ifşa oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Cristiano Ronaldo Antonio Cassano Real Madrid Al Nassr Sözler Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

cassano resmen saçmalamışsın adamın kariyerine kupalarına senin futbol kariyerin bile yetmez

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