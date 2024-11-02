Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Hilal ile oynanan lig maçında Al Hilal taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarına bacak arasını işaret ederek tepki gösterdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Ronaldolu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu. Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.
RONALDO'DAN OLAY TEPKİ
Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden C. Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu. Ronaldo ise bu tezahüratlara bacak arasını göstererek tepki verdi.