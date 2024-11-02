Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Ronaldolu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu. Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti. Mücadele 1-1 sona erdi.

RONALDO'DAN OLAY TEPKİ

Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden C. Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu. Ronaldo ise bu tezahüratlara bacak arasını göstererek tepki verdi.