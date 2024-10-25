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Cristiano Ronaldo, hayranının peşine düştü

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Cristiano Ronaldo, hayranlarının gönlünde taht kuracak bir harekete imza attı. Portekizli yıldız, kendisini görünce ağlayan bir taraftarı bulmak için X hesabından bir paylaşım yaparak çağrıda bulundu. Ronaldo'nun bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, X hesabından beklenmedik bir video paylaştı ve takipçilerine bir çağrıda bulundu.

KENDİSİNİ GÖRÜNCE AĞLAYAN TARAFTARI ARIYOR

Ronaldo, kendisini gördüğü için ağlayan ve o anları gözyaşları içerisinde kayda alan bir Al Nassr taraftarının videosunu paylaştı.Portekizli yıldız, söz konusu paylaşıma "Onu arıyorum. Vereceğiniz herhangi bir bilgi için minnettar olurum" notunu düşerek o taraftarı bulmak istediği belirtti.

DAVRANIŞI ALKIŞ ALDI

Dünya'nın en futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo'nun bu davranışı, büyük beğeni topladı. 39 yaşındaki futbolcunun takipçileri ve hayranları, aranan taraftarın bulunması için adeta seferber oldu. Ronaldo'nun bu paylaşımı etkileşim yağmuruna tutuldu ve defalarca paylaşıldı.

Cristiano Ronaldo, hayranının peşine düştü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Cristiano Ronaldo Al Nassr Futbol Yaşam Spor

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