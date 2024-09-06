Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Hırvatistan ile oynanan maçta rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek tarihe geçti. Mücadelenin 34. dakikasında attığı golle farkı ikiye çıkaran Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu unvanını kazandı.
UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup'ta Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, yine tarihe geçti.
RONALDO GOL ATTI
Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.
900 GOL ATAN İLK FUTBOLCU OLDU
Mücadelede 1 gol atan dünya yıldızı Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu olarak yine tarihe geçti.