Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın öğrencisi oluyor

Avrupa'da transfer döneminde sürprizler yaşanırken, Cristiano Ronaldo çıkan haberler adeta bomba etkisi yarattı. Portekizli yıldızın kıta değiştireceği ve Brezilya Ligi'nin yolunu tutacağı iddia edildi.

"ŞİMDİ GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE"

Fanatik'in İngiliz basınından aktardığı habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Corinthians, Cristiano Ronaldo'yu istediklerini resmen açıkladı. Corinthians başkanı Duilio Monteiro Alves, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini itiraf ederken "Futbolda her şey mümkün" ifadelerini kullandı. Alves, "Böyle bir ihtimal daha önce yoktu ama şimdi gözümüz üzerinde" şeklinde konuştu.

MANCHESTER UNITED'IN YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA SONRADAN DAHİL OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon eski kulübü Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 24 gol ve 3 asistlik performansına rağmen takımının Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmasına engel olamamıştı. 37 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği haberleri gündemdeki yerini korusa da Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın yeni sezon hazırlıklarına sonradan dahil olmuştu.

HAZIRLIK MAÇINDA STADI TERK ETTİ

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında ilk 45 dakika forma giymiş, devre arasında oyundan alınınca stadı terk etmişti. Erik ten Hag da Ronaldo'nun bu davranışını yakışıksız bulup eleştirmişti.