Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da forma giydiği dönemde kendisinin cilt bakımlarını üstlenen ve "Doktor Rosh" olarak bilinen Roshan Ravindran Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

RONALDO'NUN KENDİSİNE 50 BİN EURO BORCU OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜLDÜ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynadığı dönemde cilt bakımları yaptırdığı Doktor Rosh, Ronaldo'nun bazı güzellik bakımları için kendisine para ödemediğini öne sürdü ve kendisine 50 bin euro borcu olduğunu belirtti.

PORTEKİZLİ YILDIZ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Cristiano Ronaldo, "Doktor Rosh" olarak bilinen Roshan Ravindran ile mahkemelik oldu. Rosh, Portekizli yıldız hakkında 50 bin euro borcu olduğu gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Ronaldo ile mahkemelik olan Rosh, konuya ilişkin daha fazla açıklamada bulunmadı.