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Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçelileri yıkan karar

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Son zamanlarda Adı Fenerbahçe ile de anılan ve Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatma kararı aldığı belirtildi.

Son günlerde Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, sözleşmesini uzatma kararı aldı.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kulübü Al-Nassr'la sözleşme uzatacağı belirtildi. Suudi ekibinin Portekizli yıldızla en az 1 yıl daha devam etmek istediği bunu tecrübeli yıldıza bildirdiği öğrenildi.

Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı. Ronaldo bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maça çıktı. Portekizli dünya yıldızı, 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

39 yaşındaki Portekizli yıldızın, Suudi ekibi Al-Nassr ile en az 1 yıl daha devam etmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı. Ronaldo, bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo'dan Fenerbahçelileri yıkan karar
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMt Hercai:

adam alıyor 100 milyon dolar ne veripte getireceksin kardeşim? bunlar da dalga mı geçiyor anlamadım ki?

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