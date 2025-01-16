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Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

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Al-Nassr ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun yeni kazancı dudak uçuklattı. Ronaldo'nun günlük kazancı 543 bin sterlin (23.5 milyon lira) olacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo, uykusunda dahi darphane gibi çalışacak ve hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

Yaklaşık 2 yıl önce Al-Nassr'a imza atarak futbolda Suudi Arabistan ateşini yakan Cristiano Ronaldo, takımıyla yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.

Al-Nassr ile 1 yıllık yeni kontrat imzalaması beklenen Cristiano Ronaldo, mevcut sözleşmesinden yıllık 200 milyon euro gibi astronomik bir ücret kazanıyor. Öte yandan Sky Sport, Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinden alacağı ücretin detaylarına değindi.

UYUDUĞUNDA BİLE MİLYONLAR KAZANACAK

Portekizli yıldızın haftalık kazancı 3.8 milyon sterlin (165 milyon lira) olacak. Ronaldo'nun günlük kazancı ise 543 bin sterlin (23.5 milyon lira). Cristiano Ronaldo'nun hesabına her dakikada ise 377 sterlin (16 bin 350 lira) yatacak. Öte yandan günde 8 saat uyuduğunu ifade eden Ronaldo'nun hesabına 181 bin sterlin (7 milyon 850 bin lira) girecek.

Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Adamın 1 gece uykusunda kazandığı paranın küsüratı kadar borcu ödemek için yıllarca çalışan insanlar var. Evet büyük futbolcu ama adaletine sıçıyım dünya

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

hacılarımız öder CR7 parasını

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İngiliz manda yönetmi olan Araplar Arap ülkerlini Batılılar sömürmeye devam ediyor. Suudilerin petrolünü İngiliz şirketler çıkarıp yüzde 80'nini alıyor. Biz Araplarla yakınlaştıkmı içerdeki İngiliz işbirlikçiler hemen Araplaştık naraları atmaya başlıyor. olursa Araplar Türklerle anlaşır da bizim ekmek kesilir diye

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Biz uyurken her tarafımızdan borç giriyor

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

zenginin parası züğürt ün çenesini yorar

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Haber YorumlarıAk!f null:

hesabı nı nasıl verecek

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Haber YorumlarıMurat Kara:

İngiliz lavrns

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Haber YorumlarıMapo 77:

ronaldo bu paraya 2 seneye kadar musluman olur

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Hakediyor reis

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Haber YorumlarıHalit:

zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış

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