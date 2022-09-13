Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi

Manchester United'a transferi sonrası istediği başarıları elde edemeyen Cristiano Ronaldo'ya Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Hilal ve Al-Nassr'ın teklif gönderdiği iddia edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, Ronaldo'nun transfer olması durumunda 243 milyon euro kazanması bekleniyor.

Formasını giydiği Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Portekizli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme isteklerini dile getirdi.

"NEDEN OLMASIN?"

Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Federasyon Başkanı Yasser Al- Misehal transferin imkansız olmadığını vurgulayarak "Ronaldo gibi bir yıldızı Suudi Arabistan'da görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alacağımızın farkındayız. Herkes için büyük haber değeri de taşır. Çünkü herkes Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyor. O harika bir rol model. Neden olmasın?" dedi.

"PRO LİGE BİRÇOK YILDIZ GELDİ"

Ronaldo'nun yüksek maliyeti üzerine gelen eleştirilere de cevap veren Yasser, "Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim" ifadelerini kullandı.

243 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından, Al-Hilal ve Al-Nassr şartları zorlamaya hazır olduğu söylendi. Dış basına yansıyan haberlerde ise Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro kazanacağı bir transfer teklifi aldığı iddia edildi. Öte yandan ilk aşamada teklifi reddeden Portekizli oyuncunun kararını yeniden değerlendirdiği öğrenildi.