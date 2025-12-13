Haberler

Muay Thai Süper Ligi şampiyonu Uğurlu, Hong Kong'ta unvan için ringe çıkıyor

Son 4 yılın Türkiye Muay Thai Süper Ligi şampiyonu Abdüssamet Uğurlu, 14 Aralık'ta Hong Kong'da düzenlenecek WMC Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda 57 kiloda kemer için ringe çıkacak. Uğurlu, hedefinin kemer kazanarak ülkesine dönmek olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu, Avrupa ve dünya dereceleri bulunan Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu, 14 Aralık'ta Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenecek WMC (World Muay Thai Council) Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda 57 kiloda kemer için ringe çıkacak. Uğurlu, "Hong Kong gibi dünyaca ünlü bir yerde, büyük bir atmosferde ringe çıkmak benim için ayrı bir gurur. Allah'ın izniyle Kıtalar Arası Unvan Kemeri'ni kazanıp ülkemize getireceğim" dedi.

Türkiye Muay Thai Süper Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu olan, Avrupa ve dünya dereceleriyle dikkat çeken Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu, uluslararası arenada bir kez daha Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Uğurlu, 14 Aralık'ta Çin'in Hong Kong kentinde düzenlenecek WMC Kıtalar Arası Unvan Kemer Müsabakaları'nda kemer için Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşı karşıya gelecek.

Hong Kong'ta gerçekleştirilecek organizasyonda 5 raund üzerinden yapılacak unvan maçının galibi, WMC kıtalar arası kemerin sahibi olacak. Türkiye'den organizasyona katılan tek sporcu olan Abdüssamet Uğurlu, güçlü rakibi karşısında kemeri kazanarak ülkesine getirmeyi hedefliyor.

YASİN URLU: TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Organizasyonun önemine dikkat çeken Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Urlu, "12-15 Aralık tarihleri arasında Hong Kong'ta düzenlenecek kıtalar arası unvan maçında Çorum bölgesi sporcumuz, Türkiye şampiyonu, Avrupa ve dünya dereceli Abdüssamet Uğurlu ile Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edeceğiz. Dünyanın en iyilerinin yer aldığı, bağlı olduğumuz Dünya Federasyonu'nun düzenlediği bu etkinlikte hedefimiz kemeri ülkemize getirmek" diye konuştu.

ABDÜSSAMET UĞURLU: HONG KONG'TA RİNGE ÇIKMAK AYRI BİR GURUR'

İlk kez bu ölçekte profesyonel bir unvan maçına davet edildiğini belirten sporcu Abdüssamet Uğurlu, "Türkiye'den katılan tek sporcuyum. Hong Kong gibi dünyaca ünlü bir yerde, büyük bir atmosferde ringe çıkmak benim için ayrı bir gurur. Ev sahibi Çinli rakibime karşı mücadele edeceğim" dedi.

HEDEF KEMERLE DÖNMEK

Türkiye Muay Thai'sinin son yıllardaki başarılı isimlerinden biri olan Abdüssamet Uğurlu, Hong Kong'ta alacağı galibiyetle hem kariyerine önemli bir unvan eklemeyi hem de Türk bayrağını uluslararası ringde bir kez daha zirveye taşımayı amaçladığını kaydetti. Uğurlu, "Amacım Allah'ın izniyle Kıtalar Arası Unvan Kemerini kazanıp ülkemize getirmek. Beni yetiştiren milli takım antrenörlerime ve bu müsabakada yanımda olacak milli takım antrenörüm Yasin Urlu hocama destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
