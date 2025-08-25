Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın Görevinden Ayrıldı

Çorum Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de lider konumunda bulunan Çorum FK'dan, sabah saatlerinde yapılan açıklamada kulübün hisselerini, ana sponsorlarından iş adamı Savaş Balçık tarafından devralındığı duyurulmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından yapılan yeni bir açıklamada ise yaklaşık 3 yıldır takımın başkanlık görevini yürüten Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkanı Oğuzhan Yalçın, görevinden ayrılmıştır. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi süresince, Çorum FK'nın bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağlamış, kulübümüz adına özveri ve büyük emekle çalışmıştır. Görev dönemi, 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur. Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, kulübümüze kazandırdığı değerler, sağladığı katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM