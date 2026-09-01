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Çorum FK, Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan Kiraladı

Çorum FK, Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan Kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonu içeren bir yıllık geçici transfer anlaşması imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Moukoko'nun 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olacak satın alma opsiyonuyla kadroya katıldığı belirtilirken, oyuncuya kırmızı-siyahlı formayla başarılar dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Kopenhag forması giyen, 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Kopenhag ve Youssoufa Moukoko ile sağlanan anlaşma doğrultusunda Alman futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Youssoufa Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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