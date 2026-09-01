Çorum FK, Youssoufa Moukoko'yu Kopenhag'dan Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Kopenhag forması giyen, 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Kopenhag ve Youssoufa Moukoko ile sağlanan anlaşma doğrultusunda Alman futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Youssoufa Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı