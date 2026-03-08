Haberler

Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile "4'te 4" yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde 4 maçta 4 galibiyet elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Takım, 9 gol atıp 3 gol yediği bu süreçte 12 puan topladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde "4'te 4" yaptı.

2. Lig'i 2022-23'te şampiyon tamamlayan Çorum FK, Trendyol 1. Lig'i o sezon 55 puanla 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig'deki ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. kapattı.

Çorum ekibinde, 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine gidilerek Tahsin Tam tekrar göreve getirildi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel gibi Trendyol Süper Lig tecrübesi yaşayan futbolcuların yer aldığı bir kadro kuruldu. Ara transfer döneminde ise Mame Thiam, Serdar Gürler gibi tecrübeli isimlerle kırmızı-siyahlı ekibin kadrosu güçlendirildi.

Tam'ın ardından teknik direktör olarak Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu'nun kısa süreli görev yaptığı kulüpte takımın başına 17 Şubat'ta Uğur Uçar getirildi.

Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda Serikspor'u 3-2, Manisaspor'u 1-0 ile evinde Ümraniyespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek 4 galibiyet elde etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek 12 puan topladı.

Çorum ekibi, ligin 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı