Çorum FK Topuk Yaylası'nda Kamp Yapıyor

Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etap kamp programını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Çorum FK, günün son antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etap kamp çalışmalarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik heyetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Günün son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kamp programı kapsamında çalışmalarına Topuk Yaylası'nda devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı