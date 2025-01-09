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Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta: 'Hedefimiz Her Müsabakadan Galip Gelmek'

Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta: 'Hedefimiz Her Müsabakadan Galip Gelmek'
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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Konyaspor maçından sonra genç oyuncularla birlikte her karşılaşmadan galip gelmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kadro derinliğine vurgu yaparak sakatlıklar sebebiyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadele gücü yüksek müsabakalar oynanacak. Hedefimiz her müsabakadan galip gelmek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mücadelede genç oyunculara yer vermek istediklerini belirtti.

Her maça kazanma parolası ile çıktıklarını belirten Özbalta, "Maç her takım için kazanılması gereken bir oyun. Bizler de bugün sahaya çıktığımız kadro ile rakibimiz kim olursa olsun kazanmak istiyorduk. Ama bugün bunda muhafvak olamadık. Bizim için sevindirici tarafı, 2008 doğumlu oyuncumuz olan Hasan Ege ve Talha İbrahim'i oynatmak. Bunu skor ne olursa olsun onları 90 dakika oynatıp, oyundan çıkartmayacaktık. Aynı Erzincan müsabakasından olduğu gibi bunu yaptık. Çünkü kulüplerin hayatta kalması gerekiyor. Takımların öz kaynaklarına dönüş yapması gerekiyor. Maliyetler korkunç yüksek. O açıdan kulüplerin bu tarzda değerli oyuncuları bulup, yetiştirip, rekabet edebilecekleri seviyeye getirip sahaya atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. İkisi de beni iki maçtır yanıltmadı, bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Elimizde biraz daha derin kadro olması gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım"

Kadronun derinleştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özbalta, "Farklı bir oyunun beklentisine kadro ile birlikte bizler de girebilirdik. Urfa maçında iki kanat oyuncumuzun sakatlanması, Erzincan maçında Atilla'nın kart görmesi sebebiyle bu maç olmaması, Zargo Toure'nin sakat olması ve bu tarz 5-6 oyuncumuzu bugün kullanamamak bazı oyuncularımıza yük olmasına sebep olabiliyor. Bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Pazartesi de maçımız var. Bu sakatlıklar kadromuzun derinleşmesi açısından da bize ciddi mesajlar veriyor. İçeriye alacağımız 3-4 tane kaliteli, iş ahlakı olan, Çorum taraftarına aidiyet duyan, kulübe bağlılık duyan oyuncuları aramıza kattıktan sonra ikinci yarıda ligde daha farklı oynayacağımızı bizler de sizler de biliyorsunuz. Mücadele gücü yüksek müsabakalar oynanacak. Hedefimiz her müsabakadan galip gelmek. Dengelerimizi bozacak şekilde sakatlıklar olmaması için elimizde biraz daha derin kadro olması gerekiyor ki sıkıntı yaşamayalım. Hem biz hem kulüp bunun bilincindeyiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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