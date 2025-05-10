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Çorum FK Teknik Direktörü Gelecek Sezon İçin Ümitli

Çorum FK Teknik Direktörü Gelecek Sezon İçin Ümitli
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Çorum FK, İstanbulspor'a 3-0 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Can Güçer, gelecek sezon daha güçlü bir takım oluşturacaklarını belirtti ve genç oyunculara şans verdiklerini vurguladı.

Çorum FK Teknik Direktörü Can Güçer, İstanbulspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon çok daha güçlü bir Çorum FK olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Can Güçer, "Maçın başında yakaladığımız önemli pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. İstanbulspor girdiği pozisyonları gole çevirdi. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu maçta genç oyuncularımıza da şans vermek istedik. Onlar adına sevindirici bir durum. Gelecek sezon çok daha güçlü bir Çorum FK olacak. Şimdiden kadro yapılandırmasına başlayacağız. Gelecek yıl bizim için çok daha iyi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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