Haberler

Hüseyin Eroğlu: "Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak"

Hüseyin Eroğlu: 'Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın Süper Lig hedefini vurguladı ve galibiyetin önemine dikkat çekti.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Yukarıya biraz daha yaklaştık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Eroğlu, şampiyonluk için kendilerini geliştirmeye ve galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Eroğlu, "Maç maçtan önce bizim için kritik bir hal almıştı, 3 puan bizim için yukarı tutunma, ilk için biz de varız demek konumunda bir maçtı. Maça iyi hazırlanmıştık, oyuncularla maçın her anını planladık, rakibin diğer maçlara oranla 5-4-1 savunmada bekleyişi vardı. Biz buna hazırlıklıydık. Özellikle ilk yarıda çok üretken oynadık. Topa sahip olduğumuz bölümlerde hücum opsiyonlarında çok başarılıydık. Sadece sonuçlandıramadık. Belki ilk yarı bir değil, çok farklı bir skor olabilirdi. Rakibe karşı üstün bir oyun sergiledik. Samsunspor'da birlikte şampiyon olduğumSzumski çok iyi oynadı, kendisini de tebrik ediyorum. Golü birden ikiye, üçe getirememizden dolayı rakibin direnci devam ediyor. Belli bölümde geçişi yakalamak için savunma durumunda kaldık. İkinci yarı da direkten dönen top vardı, sonuçlandıramadık. Sonra Yusuf'un getirdiği sonradan oyuna giren Oğulcan'ın attığı golle 2-0'ı yakaladık. Bence önemli bir galibiyet. Rakip de önemli oyuncuları olan bir takım" dedi.

Eksikliklerinin farkında olduklarını ifade eden Eroğlu, "Yukarıya biraz daha yaklaştık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bu doğrultuda maçın belli dakikalarını iyi oynuyoruz, bunu sonuca yansıtmak bazen istediğimiz gibi olmuyor. Ama iyi oynadığımız dakikaları arttırmak durumundayız. Her şeyi bir anda değiştiremeyiz. Oyuncularımı da kutluyorum, çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Gelen taraftarlarımız da maçın sonuna kadar bizi destekledi, teşekkür ederim. Sakaryaspor'a da başarılılar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çok öfkeliyiz! Tüm ülkeler arasındaki yerimiz çarpıcı
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
title