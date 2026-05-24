Arca Çoruk FK'de Trendyol Süper Lig'ye yükselme sevinci
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Taraftarlar, Kadeş Barış Meydanı ve Hürriyet Meydanı'nda toplanarak meşaleler yaktı, araç konvoylarıyla şampiyonluğu kutladı.
Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum Futbol Kulübünün taraftarları kentte kutlama yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.
Kadeş Barış Meydanı ve Hürriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yaktı.
Arca Çorum FK bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentin sokaklarını tek tek gezdi.
Kaynak: AA / Betül Balabaz