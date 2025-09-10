Çorum FK, Sırp Futbolcu Danijel Aleksi ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Sırp futbolcu Danijel Aleksi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Çorum FK, daha önce Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Konyaspor'da forma giyen Sırp Danijel Aleksic'i renklerine bağladı. Çorum ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ÇORUM