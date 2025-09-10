Haberler

Çorum FK, Sırp Futbolcu Danijel Aleksi ile Anlaştı

Çorum FK, Sırp Futbolcu Danijel Aleksi ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, şampiyonluk hedefi doğrultusunda Sırp futbolcu Danijel Aleksi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aleksi, daha önce Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Konyaspor'da forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Sırp futbolcu Danijel Aleksi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Çorum FK, daha önce Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Konyaspor'da forma giyen Sırp Danijel Aleksic'i renklerine bağladı. Çorum ekibi, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
