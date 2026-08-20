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Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı

Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Kulüp, tecrübeli oyuncuya emekleri ve şampiyonluk katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Çorum FK, tecrübeli oyuncu Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklandı. Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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