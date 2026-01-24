Çorum FK, yarın deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Çorum FK, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 35 puanla 5. sırada yer almakta.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Hakan Ülker yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Attamak, maçta forma giyemeyecek
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor