Çorum FK, yarın deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Çorum FK, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 35 puanla 5. sırada yer almakta.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Hakan Ülker yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Attamak, maçta forma giyemeyecek

Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 35 puan toplayan Çorum FK, 5. sırada yer alıyor.

